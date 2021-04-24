В США рассказали о последствиях исключения Турции из программы F-35

Вашингтон, 24 апреля. Двигатели для истребителей F-35 подорожают минимум на 3% из-за замены деталей турецкого производства на комплектующие от других производителей.

Итогом исключения Турции из программы по созданию F-35 стало повышение стоимости этих истребителей. Об этом заявил глава подразделения военных двигателей компании Pratt & Whitney Мэтью Бромберг.

Он отметил, что входившие в конструкцию двигателя F-35 комплектующие из Турции были высококачественными и недорогими, а кроме того, являлись одними из самых важных частей двигателя. Всего турецкие предприятия поставляли 188 деталей.

По словам Бромберга, 75% из них уже готовы поставить другие производители, большая часть из которых находится в Соединенных Штатах. Оставшиеся 25% деталей турецкого производства, по оценкам Pratt & Whitney, будут замещены к концу 2021 года. Вывести всех турецких поставщиков из программы F-35 Пентагон сможет в 2022 году, когда истекут сроки контрактов с ними.

Ранее отмечалось, что Турция потеряла сотни миллионов долларов из-за F-35.