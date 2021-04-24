Роскомнадзор потребовал от Google снять все ограничения с YouTube-канала RT

Москва, 24 апреля. Роскомнадзор (РНК) направил руководству компании Google письмо с требованием немедленно снять все ограничения с YouTube-канала российского издания RT.

В заявлении сказано, что такие действия администрации видеохостинга YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации. Также это является актом цензуры в отношении российских средств массовой информации.

«Ведомство требует в максимально короткие сроки снять все ограничения, а также объяснить причины их введения», — говорится в сообщении.

Ранее в РНК зафиксировали регулярную цензуру со стороны администрации YouTube в отношении контента российских СМИ. В качестве предлога используется якобы несоответствие контента возрастной категории.