Значение Страстной недели и подготовку к Пасхе обсудят в медиацентре «Патриот»

В понедельник, 26 апреля, в 16:30 ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Страстная неделя — важнейший период в жизни верующих. Как подготовиться к Пасхе».

В этом году православные христиане отмечают главный церковный праздник — Светлую Пасху Христову — 2 мая, до этого дня продолжается Великий пост. Последние семь днем перед Пасхой самые строгие, в Страстную неделю верующие вспоминают последние дни земной жизни Спасителя.

К чему приурочена Страстная неделя, почему это важный период для верующих и что можно и нельзя делать перед Пасхой? Каждый день Страстной недели имеет особое значение, церковные службы посвящены событиям земной жизни Христа. Какой день Страстной недели самый важный и почему?

Почему и наше время верующие соблюдают строгий пост, не является ли это пережитком и правильно ли понимают его значение? На эти и другие вопросы ответят священнослужители и представители духовенства в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Прямой эфир пройдет здесь.

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Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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