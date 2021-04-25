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Виталий Милонов поздравил с днем рождения Владимира Жириновского в беседе с ФАН

Политика
Виталий Милонов поздравил с днем рождения Владимира Жириновского в беседе с ФАН
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский сегодня празднует свой 75-й день рождения. В беседе с ФАН юбиляра поздравил депутат Госдумы Виталий Милонов.

По словам парламентария, жаркие политические дискуссии, которые случаются иной раз с именинником по разным вопросам, ни в коем случае не умаляют его достоинств.

«Хочется, чтобы сейчас, накануне избирательной кампании, Владимир Вольфович чувствовал себя здоровым, полным сил, энергии. Он человек иногда критикующий, иногда и ругающийся с нами, но вместе с тем он человек абсолютно искренний и принципиальный», — сказал депутат.

Виталий Милонов также отметил, что в некоторых сферах он разделяет взгляды лидера ЛДПР.

«Желаю ему побольше надежных и верных соратников, чтобы они чувствовали дыхание ЛДПР, не подводили его, знали, что Владимир Вольфович — человек, который устремлен в будущее. Очень многие вещи, которые он произносит, позже находят отражение в больших государственных решениях. Во многом его точка зрения относительно и внешней политики России совпадает с моей позицией. Искренне желаю ему здоровья», — рассказал собеседник ФАН.

Виталий Милонов поздравил с днем рождения Владимира Жириновского в беседе с ФАН
Агентство городских новостей Москва  / Сергей Киселев

В заключение депутат отметил, какими наиболее ценными личными качествами, на его взгляд, обладает юбиляр.

«Уникальная несгибаемая энергия, работоспособность. Он великолепно образованный человек, это я точно могу сказать. Он действительно обладает энциклопедическими знаниями по многим вопросам», — подытожил Виталий Милонов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что телеведущий Иван Ургант предложил подарить главу КПРФ Геннадия Зюганова на юбилей руководителю ЛДПР Владимиру Жириновскому.

милонов жириновский
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