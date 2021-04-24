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Сирия получила 203 тысячи вакцин от коронавируса в рамках программы COVAX

Весь мир
Сирия получила 203 тысячи вакцин от коронавируса в рамках программы COVAX
Федеральное агентство новостей  / 

Дамаск, 24 апреля. Партия из 203 тысяч вакцин прибыла в Сирийскую Арабскую Республику (САР) в рамках международной инициативы COVAX, сообщает специальный представитель Федерального агентства новостей.

Министр здравоохранения Хасан аль-Гобаш отметил важность международной работы по обеспечению доступности вакцины. По его словам, последствия эпидемии смягчаются с помощью глобальных мер, основанных на многостороннем сотрудничестве, солидарности и уважении прав человека. Также чиновник подчеркнул роль, которую могут сыграть международные организации для отмены западных санкций, действующих в отношении Сирии. Помимо прочих эффектов, данные ограничения препятствуют борьбе с COVID-19.

Министр здравоохранения отметил необходимость продолжения сотрудничества для своевременного завершения поставок вакцины в Сирию. Это необходимо для реализации национального плана по вакцинации, который затронет, прежде всего, медицинских работников, пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями.

В свою очередь, индийский посол в Дамаске Хафизур Рахман заявил, что за данной партией, произведенной в Индии, последуют другие. По его словам, программа COVAX внесет значимый вклад в реализацию планов руководства республики. Дипломат подтвердил решимость Нью-Дели продолжить поддержку сирийского народа на двустороннем и международном уровнях.

Сирия получила 203 тысячи вакцин от коронавируса в рамках программы COVAX
Федеральное агентство новостей  / 

Директор Департамента международных организаций и конференций Министерства иностранных дел и иммиграции Милад Аттиа сообщил, что Дамаск предпринял все усилия для ускорения поставки вакцин. Этого удалось добиться благодаря постоянной координации со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и предоставлению всех необходимых для этого средств, несмотря на продолжающийся в стране военный конфликт.

Представитель ВОЗ в Сирии Акджемал Магтымова отметила, что медицинские работники, спасшие миллионы жизней в ходе войны, подвергаются наибольшей угрозе заражения COVID-19. Было добавлено, что именно эти люди должны быть вакцинированы в первую очередь, поскольку они, неся важнейшую общественную задачу, входят в группу наибольшего риска.

Магтымова также заявила, что сирийская программа общественного здравоохранения является одной из самых сильных в регионе. Созданная усилиями ВОЗ, ЮНИСЕФ, министерств здравоохранения и иностранных дел, она подразумевает точечное распределение препаратов во всех сирийских провинциях.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в Сирии Бо Виктор Нилунд отметил, что количество вакцин, производимых во всем мире, все еще ниже спроса на них. В результате государства конкурируют за доступ к этим препаратам, что породило проблему их справедливого распределения.

сирия вакцина covax
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