Впереди нас ждут майские праздники. И, несмотря на плохую погоду, многие уже спланировали свой отдых и активно к нему готовятся. Кто-то останется дома и в выходные будет наслаждаться прогулками по городу, кто-то решил поехать на дачу, остальные же вовсе собрались посетить другой город или страну. Но многих интересует непростой вопрос: в чем отличие выходных от нерабочих праздничных дней? Да и в наше время мы очень часто переживаем насчет того, как те или иные праздники отразятся на нашей зарплате. Мы решили поподробнее изучить этот вопрос и уточнить все нюансы у юриста по трудовым правам Юлии Холодионовой.

Что такое выходные дни

Как нам рассказала специалист, в Трудовом кодексе четко объясняются понятия, которые относятся к отдыху сотрудников различных структур и организаций. К ним как раз относятся нерабочие праздничные дни и, конечно, выходные. Так, согласно закону, отдыхом для сотрудника можно назвать время, во время которого он полностью освобождается от своих обязанностей и делает то, что ему хочется.

В нашей стране выходные есть у каждого работающего человека. Мы говорим о двух и более рабочих днях, которые идут после нескольких рабочих смен (выходных может быть больше у тех, кто работает посменно). Однако в том случае, если работодатель вызывает сотрудника и просит его поработать в то время, когда тот должен был отдыхать, то по закону он должен оплатить эти дни по повышенной ставке. Как правило, один день просто умножается на два, а тем, у кого почасовая оплата, один час приравнивают к двум.

Иногда вместо этого сотрудникам просто предлагают после незапланированных рабочих смен взять еще один выходной, который оплачиваться не будет, выполненная работа в праздничный день или выходной пройдет по одинарной ставке.

Что такое нерабочие праздничные дни

Но почему мы говорим только об обычных выходных, которые большинство из нас ожидают в субботу и воскресенье? Мы уточнили у нашего юриста, что же такое нерабочие праздничные дни и чем они отличаются от обычных выходных в современных реалиях.

фото из личного архива Юлии Холодионовой /

Специалист нам рассказала, что к нерабочим праздничным дням относятся всем хорошо известные праздники:

Новогодние каникулы;

Рождество Христово;

День защитника Отечества;

Международный женский день;

Праздник Весны и Труда;

День Победы;

День России;

День народного единства.

Причем каждый год дни отдыха могут переноситься. Но почему это происходит? Как оказалось, делается это специально, чтобы нерабочие праздничные дни не совпадали с выходными. Обычно даты праздничного отдыха переносят на следующий рабочий день после того, как отмечается торжественная дата. Именно поэтому количество дней отдыха у россиян меняется.

Но иногда жизнь вносит свои коррективы. Давайте вспомним прошлый год. Для всех он выдался очень сложным, поскольку в мире бушевала пандемия коронавируса. В России был объявлен карантин, из-за которого президент издал указ и объявил несколько нерабочих дней. Точнее, это были целые периоды. Но что же было с зарплатой у россиян, которые не работали в это время? Она сохранилась! А те, кто продолжал исправно выполнять свои обязанности, получили заработную плату в одинарном размере.

В этом году президент издал новый указ, согласно которому в перечень нерабочих дней с сохранением заработка теперь входят дни с 4 по 7 мая. В этом случае в приказе о направлении на нерабочие дни с сохранением заработка целесообразно указать, что такие дни являются нерабочими на основании указа президента России, работников нужно уведомить.

Если потребуется, чтобы работники выполняли трудовые обязанности в период с 4 по 7 мая, то нужно получить от них согласие на привлечение к работе. Не допускается привлекать к такой работе беременных женщин и несовершеннолетних работников даже при наличии их согласия. Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет и/или детей-инвалидов, можно привлекать при условии, что они будут письменно ознакомлены со своим правом отказаться от ее выполнения.

Если имеются дистанционные работники, то им можно предложить вариант выполнения трудовых обязанностей в период с 4 по 7 мая, но с оплатой в обычном размере.