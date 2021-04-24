Украинский политолог рассказал, как Германия защищает «Северный поток — 2»

Киев, 24 апреля. Немецкие власти выбрали эффективную стратегию для защиты газопровода «Северный поток — 2» от различных провокаций, заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров.

Об этом он рассказал в рамках эфира на YouTube-канале «Капитал». По его словам, недружественные действия со стороны судна Польши в районе строительства «СП-2» привели к ответной реакции.

На данный момент там можно наблюдать большое количество немецких рыболовецких шхун. Именно они будут останавливать польских коллег при необходимости.

Ранее журналист Николаус Долль в интервью немецкой газете Die Welt заявил, что жесткая позиция Соединенных Штатов в отношении газопровода заставит Германию найти компромиссы. Это чревато большими внешнеполитическими потерями.