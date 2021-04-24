Кардиолог Габинский предупредил о последствиях новой магнитной бури

Москва, 24 апреля. Тяжелых последствий при магнитных бурях поможет избежать своевременный прием лекарственных препаратов, заявил кардиолог Ян Габинский.

Умеренная магнитная буря в ближайшее время настигнет Землю. По оценкам экспертов Центра прогнозов космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований, это произойдет 25 апреля.

Категорию людей, которым стоит бояться солнечной «Ударной волны», назвал директор ГБУС СО Уральского института кардиологии Ян Габинский в беседе с URA.RU. Тем, кто подвержен сердечно-сосудистым и неврологическим заболеваниям, нужно поберечь свое здоровье.

Важно во время магнитной бури следить за артериальным давлением и вовремя принимать лекарства, добавил Габинский. По его словам, в этот день необходимо избегать стрессовых ситуаций и физических нагрузок.

Неправильный прикус зубов может быть причиной мигрени. Как сообщалось ранее, об этом предупредила врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Лилия Кузьменкова.