Россиянам перечислили ошибки, которые убивают пользу овсянки

Москва, 24 апреля. Многие привыкли начинать свой день с овсяной каши. Эксперты отметили ошибки, которые снижают полезность данного продукта.

Употребление овсянки на завтрак крайне полезно, но только в случае отсутствия в ней сахара и ароматизаторов, отметила диетолог Сара Шлихтер. Альтернативой может стать какао-порошок, ореховое масло, ягоды и фрукты, корица и другие специи, сообщает портал EatThisNotThat!

Овсяная каша быстрого приготовления содержит много натрия и сахара, которые делают ее вкуснее. При этом они умаляют все полезные свойства каши. Тот же эффект наблюдается при добавлении в овсянку топпингов — сиропов или масла. Это приводит к появлению жировых отложений на сердце и других органах, а также увеличивает риск возникновения диабета.

Ранее сообщалось о наиболее правильных способах приготовления и употребления овсянки. Диетолог отметил пользу употребления холодной каши, а также то, что подобный завтрак является лучшим источником углеводов.