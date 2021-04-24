В Китае появится вакцина от коронавируса в виде назального спрея

Пекин, 24 апреля. Вакцина от коронавируса в виде назального аэрозоля, которую разрабатывают в Гонконгском университете, станет доступна для потребителей только через два-три года.

На данный момент препарат находится на первой стадии клинических испытаний. В них участвуют более десяти человек, рассказал член группы исследователей, профессор Иван Хунг Фан-нгай.

«Мы видим, что эта вакцина крайне безопасна, и ведем наблюдения за вырабатываемым уровнем антител», — подчеркнул он.

Предполагается, что такой спрей будет разрешено использовать даже для детской вакцинации. В отличие от существующих инактивированных инъекций, при применении этой вакцины достаточно будет одной дозы. Самыми серьезными негативными последствиями от такого препарата станут кратковременная головная боль и заложенность носа, добавили китайские эксперты.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация планирует зарегистрировать свою однофазную вакцину от коронавирусной инфекции к началу 2022 года. Препарат будет защищать как от COVID-19, так и от гриппа.