Обнаружена пропавшая подлодка ВМС Индонезии. События дня

В Киеве оценили возможность встречи Зеленского с Путиным в Москве Замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, вице-премьер страны Алексей Резников сообщил, что президент Владимир Зеленский не сможет принять приглашение главы российского государства Владимира Путина приехать на переговоры в Москву. По мнению Резникова, подобная встреча должна состояться исключительно в формате «нормандской четверки» вместе с лидерами Германии и Франции. При этом вице-премьер назвал это предложение «странным». Ранее Зеленский выступил с инициативой встретиться с Путиным «в любой точке» Донбасса. В свою очередь российский президент выразил готовность принять украинского коллегу в Москве ради восстановления двусторонних отношений.

Пропавшую подлодку ВМС Индонезии нашли у берегов Бали mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ Пропавшая подводная лодка ВМС Индонезии была обнаружена в водах неподалеку от Бали. Об этом заявили в военном ведомстве. По информации зарубежных СМИ, судно удалось найти при сканировании дна на глубине 850 метров. Согласно оценке военных, запас кислорода на борту иссяк этим утром. Накануне власти Индии направили спасательный глубоководный аппарат для поиска исчезнувшей с радаров подлодки соседней республики. Свою помощь предлагали также Россия, США, Германия, Франция и Турция. Экипаж субмарины перестал выходить на связь 21 апреля. На борту находились 53 моряка. Судно исчезло после того, как отправилось на торпедные учения к северу от острова Бали. О результатах маневров моряки доложить не успели.

Индия установила антирекорд по количеству случаев COVID-19 из личного архива Марии Ревичевой / Индия третий день подряд бьет все антирекорды по количеству случаев коронавируса. За сутки выявлено почти 347 тысяч новых пациентов. Более 2,5 тысяч человек скончались. В Нью-Дели переполнены кладбища и крематории. Больницы задыхаются от наплыва пациентов. За несколько недель их число выросло до 2,5 млн. Главный удар принял штат Махараштра — за сутки там зарегистрировали почти 67 тысяч случаев. Главные причины разгула эпидемии — нарушение антиковидных мер. Индуистские праздники Кумбха Мела и Холи собрали на улицах миллионы верующих. Медики бьют тревогу: 21 апреля в индийском штате Западная Бенгалия выявили новый вариант коронавируса.