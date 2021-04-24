Малахов вспомнил раннее детство благодаря песне Мартынова «Яблони в цвету»

Москва, 24 апреля. Песня советского эстрадного исполнителя Евгения Мартынова заставила телеведущего Андрея Малахова вспомнить о раннем детстве в эфире канала «Россия-1».

Любимым композициям Мартынова посвятили новый выпуск шоу «Привет, Андрей!». В начале эфира прозвучала песня под названием «Яблони в цвету». Благодаря этому Малахов предался ностальгии.

«Я не знаю, как у вас, но я помню, что мне четыре года, и я прихожу в деревне к соседям, потому что у них была корова, и соседка сажает меня и говорит: «Подожди». Она доит корову. Потом включает «Яблони в цвету», и я сижу у окна — жду, когда первое парное молоко будет в стакане. «Яблони в цвету»... И у нее висела еще картина «Незнакомка». И я вот в этом ощущении прям вернулся в этот дом», — поделился телеведущий.

Евгений Мартынов скончался в сентябре 1990 года на 43-м году жизни. Причиной смерти певца назвали острую сердечную недостаточность. Исполнитель похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.

Андрей Малахов прославился благодаря передачам, на которых часто обсуждают скандальные подробности громких историй. Ранее телеведущий нелестно отозвался о футболисте Павле Мамаева и его жене Алане, обвинив их в пиаре на ситуации с изменой. Супруга спортсмена отреагировала на выпад телеведущего.