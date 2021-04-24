СК Удмуртии проводит проверку после падения балкона на двух женщин

Ижевск, 24 апреля. СУ СК России по Удмуртской Республике организована доследственная проверка по размещенной в социальных сетях информации об обрушении фасадной облицовки балкона.

По предварительным данным, одна девушка получила травму. СК проводит доследственную проверку, назначен комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам процедур будет дана юридическая оценка.

Ранее ФАН сообщал, что в Ижевске двум девушкам чудом удалось избежать серьезных травм, которые успели отскочить в сторону, когда на них с балкона посыпались части обшивки.