Мураховский указал на нереалистичность турецкого ролика с уничтожением «Панциря»

Москва, 24 апреля. Публикация турецкого ролика с уничтожением ЗРПК «Панцирь» является «войной мультиков», считает военный эксперт Виктор Мураховский.

Турецкая оборонная компания Roketsan опубликовала в социальной сети Twitter компьютерный видеоролик. В нем разрабатываемый беспилотник Akıncı наносит удар по технике, напоминающей российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С». Подобный подход с «уничтожением» реально существующей техники при помощи рекламируемого продукта ранее использовался различными блогерами, напомнил главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«Сейчас этот жанр начал активно использоваться различными компаниями-производителями. В частности, США этим занимались некоторое время назад. Я не считаю это правильным и приемлемым, но сегодня есть такая тенденция», — считает он.

В реальном бою рекламируемые подобным способом образцы показывают не такие выдающиеся возможности, передает его слова РИА Новости. При грамотно организованной эшелонированной системе ПВО турецкие беспилотники не смогут нанести ущерба «Панцирям», уверен Мураховский. Сплошная реклама не поможет в боевых операциях.

ЗРПК «Панцирь-С1» ранее на учениях успешно ликвидировал технику условного противника. Публикация турецкого ролика вызвала возмущение в России, пишет «Царьград».