Минимум 25 пациентов с COVID-19 скончались в индийской больнице из-за нехватки кислорода

Нью-Дели, 24 апреля. По меньшей мере 25 человек с коронавирусной инфекцией скончались из-за нехватки кислорода в больнице в индийской столице, передает местный телеканал со ссылкой на медиков.

Правительство Индии выделило 3,5 метрических тонны кислорода. Поставку должны были осуществить во второй половине дня, однако запас пополнили около полуночи. К этому времени умерли пациенты, рассказал главный врач больницы Jaipur Golden Hospital.

На фоне всплеска заражений COVID-19 наблюдается существенный дефицит кислорода. Индия в настоящий момент находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев заражения. По последним данным, зарегистрировано более 16 млн пациентов, заболевших коронавирусом.

В индийском коронавирусном госпитале произошел пожар, 13 человек погибли, сообщал сайт 360tv.ru. Огонь охватил отделение интенсивной терапии после взрыва в блоке охлаждения воздуха.