Эпатажная Жанна Агузарова ужаснула своим внешним видом

Москва, 24 апреля. Преобразившаяся российская певица Жанна Агузарова шокировала своим внешним видом гостей Московского международного кинофестиваля (ММКФ) на его открытии.

Фотографии с премии появились в фанатском аккаунте королевы русского рок-н-ролла. На снимках видно, что внешность звезды подверглась сильным изменениям. По версии поклонников, Агузарова обратилась за помощью к пластическим хирургам, но оказалась в руках нелучших профессионалов.

По мнению почитателей артистки, она накачала губы и скулы с помощью филлеров и изменила разрез глаз с помощью блефаропластики. На светском мероприятии певица появилась в белом брючном костюме с цветами в руках. Вместо сдержанного вечернего макияжа Агузарова продемонстрировала накаченные губы и скулы и нарисованные яркие брови.

Ужаснувшиеся переменам во внешности кумира поклонники посоветовали 58-летней артистке не перебарщивать с пластикой, иначе она совсем утратит свою индивидуальность в погоне за молодостью. Многие уверены, что звезда переборщила.

«Пластика ее испортила. А могла бы ведь стареть красиво»; «Агузарова явно не брезгует довольно радикальными косметологическими процедурами»; «Как-то даже не узнать нашу Жанночку», — отметили пользователи в Instagram.

Большинство гостей ММКФ выбрали для выхода в свет более спокойные наряды. Особое внимание привлекла к себе депутат Госдумы Наталья Поклонская: на своей странице в Instagram она опубликовала фотографию со звездой «Интернов» актрисой Кристиной Асмус.