Обострение в Эль-Камышлы: почему разгорелся конфликт курдов с сирийским ополчением

В ночь на 21 апреля в городе Эль-Камышлы на севере Сирии начались столкновения между проправительственными «Силами национальной обороны» (СНО) и отрядами «Асаиш» — службы внутренней безопасности курдских «Сирийских демократических сил» (СДС). Перестрелки в населенном пункте продолжались до тех пор, пока в дело не вмешалась военная полиция ВС РФ, сумевшая усадить стороны конфликта за стол переговоров.
Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, с чего начался конфликт и каким образом российской военной полиции удалось остановить бои.
Обострение
Конфликт в Эль-Камышлы начался поздней ночью 20 апреля с перестрелки между «Асаиш» и бойцами СНО. Как утверждают представители курдских отрядов, столкновения завязались после того, как формирования СНО открыли огонь по блокпосту курдов на кольцевой дороге Аль-Вахда. В результате инцидента был убит офицер «Асаиш» Ахмад Хаджи, еще четверо получили ранения. В ответ силы безопасности СДС совершили нападение на позиции сирийского ополчения в районе ат-Тай.
Clashes between pro regime NDF and Kurdish Asayish in Qamishli NE Syria. Reinforcements of the Asayish forces reached contact lines with NDF forces in al-Tayy neighborhood. HAT forces arrived clash site. So far 1 Asayish and 5 NDF killed. Several others injured. pic.twitter.com/qVzh9eHdCz— Mutlu Civiroglu (@mutludc) April 20, 2021
При этом один из местных вождей шейх Мохаммад аль-Фарс эту информацию опроверг. По его версии, бойцы «Асаиш» открыли стрельбу по командиру подразделения СНО, когда тот вез через квартал заболевшего человека в госпиталь. Курды обвинили его в нарушении комендантского часа, введенного в рамках профилактических мер по борьбе с распространением COVID-19.
Губернатор провинции Хасака Гассан Халиль и вовсе сообщал о похищении двух ополченцев курдскими отрядами.
«Милиция СДС похитила ранее двух бойцов народного ополчения, ответственных за охранение района ат-Тай в Камышлы, на фоне этого начались эти столкновения с целью вернуть своих бойцов», — отмечал губернатор.
За время боев «Асаиш» взяли под свой контроль штаб «Сил национальной обороны» и несколько других объектов ополчения в квартале. Точных данных о потерях с обеих сторон нет до сих пор, так как сведения о погибших приходят противоречивые. Одни источники заявляют о гибели 13 бойцов СНО, другие — лишь о ранении четырех.
Kurdish militia target Syrian NDF positions in the “al Tai” district of #Qamishli city. Several mortars were fired and caused large fires with heavy black smoke. #Syria #NDF #SDF #Syrianarmy????????please feel free to follow for daily Syrian updates???????? pic.twitter.com/ZZ4a7R3awE— Steele M (@SteeleSyAA) April 22, 2021
Попытки переговоров
Ожесточенные столкновения на время прекратились 22 апреля, когда ситуация потребовала вмешательства российских военных. Урегулировать конфликт путем телефонных переговоров не вышло, поэтому утром в город прибыли бронемашины военной полиции РФ. После этого противоборствующие стороны принудительно были усажены за стол переговоров.
Встреча, состоявшаяся под эгидой России между представителями «Асаиш» и государственными чиновниками, в том числе военнослужащими 54 полка правительственных сил, привела к соглашению о 24-часовом перемирии между двумя сторонами. Это время было отведено на поиски решения, необходимого для полного прекращения боевых действий.
The #Russian Army facilities an peace agreement between #Syrian and #Kurdish forces in the city of #Qamishli pic.twitter.com/3o2MJmC4Fv— Steffanie King(Queen) (@SteffanQueen) April 22, 2021
Во время диалога представители отрядов СДС призвали передать им членов СНО, которых они обвинили в обстреле курдского блокпоста вечером 20-го числа и убийстве одного из командиров «Асаиш». Они также потребовали от проправительственных сил уйти из Эль-Камышлы и закрепить за курдами захваченные за последние 48 часов пункты. Правительство отказалось от условий СДС, поэтому встреча закончилась без достижения полного согласия.
После этого курды усилили свои позиции, разместив военную бронетехнику и установив заграждения на въездах в районы, контролируемые сирийскими правительственными силами в городе. Однако в четверг перемирие было нарушено: «Асаиш» вновь обвинили бойцов СНО в обстреле своих позиций. Также сообщалось, что был убит один из представителей местных племен, участвовавший в переговорах.
Local sources said that pro-government NDF snipers targeted al-Jaryyan following his efforts with a civilian delegation to end the clashes taking place in the city. https://t.co/m3hMhu2CYs— HOSHANG HASSAN (@HoshangHesen) April 23, 2021
Перестрелка продлилась почти сутки и завершилась только на следующее утро — когда был проведен второй раунд переговоров между конфликтующими сторонами при посредничестве российской военной полиции.
SYRIA: Heavy fighting continuing between pro-Assad militias and Kurdish security forces in Qamishli. https://t.co/kWYfWUppAP— Conflict News (@Conflicts) April 23, 2021
В настоящее время курды контролируют 90% района ат-Тай. «Асаиш» подняли над кварталом свой флаг и удерживают школы Фадля Хасана и Ибн Сины, которые СНО использовали в качестве штабов.
Большинство бойцов сирийского ополчения сосредоточились в районе аэродрома в ожидании окончательного решения вопроса. При этом срок последнего перемирия в Эль-Камышлы истек в 10 часов утра 24 апреля — о серьезных нарушениях режима прекращения огня сведений пока не поступало.
BREAKING— NORTH PRESS AGENCY - ENGLISH (@NPA_English) April 23, 2021
Security source in #Qamishli: Understanding reached on ceasefire until 10 AM Saturday, in meeting held between representatives of Asayish and Syrian government with Russian mediation pic.twitter.com/trECYi5cG9