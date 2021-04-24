Обострение в Эль-Камышлы: почему разгорелся конфликт курдов с сирийским ополчением

В ночь на 21 апреля в городе Эль-Камышлы на севере Сирии начались столкновения между проправительственными «Силами национальной обороны» (СНО) и отрядами «Асаиш» — службы внутренней безопасности курдских «Сирийских демократических сил» (СДС). Перестрелки в населенном пункте продолжались до тех пор, пока в дело не вмешалась военная полиция ВС РФ, сумевшая усадить стороны конфликта за стол переговоров.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, с чего начался конфликт и каким образом российской военной полиции удалось остановить бои.

Обострение

Конфликт в Эль-Камышлы начался поздней ночью 20 апреля с перестрелки между «Асаиш» и бойцами СНО. Как утверждают представители курдских отрядов, столкновения завязались после того, как формирования СНО открыли огонь по блокпосту курдов на кольцевой дороге Аль-Вахда. В результате инцидента был убит офицер «Асаиш» Ахмад Хаджи, еще четверо получили ранения. В ответ силы безопасности СДС совершили нападение на позиции сирийского ополчения в районе ат-Тай.

Clashes between pro regime NDF and Kurdish Asayish in Qamishli NE Syria. Reinforcements of the Asayish forces reached contact lines with NDF forces in al-Tayy neighborhood. HAT forces arrived clash site. So far 1 Asayish and 5 NDF killed. Several others injured. pic.twitter.com/qVzh9eHdCz — Mutlu Civiroglu (@mutludc) April 20, 2021

При этом один из местных вождей шейх Мохаммад аль-Фарс эту информацию опроверг. По его версии, бойцы «Асаиш» открыли стрельбу по командиру подразделения СНО, когда тот вез через квартал заболевшего человека в госпиталь. Курды обвинили его в нарушении комендантского часа, введенного в рамках профилактических мер по борьбе с распространением COVID-19.

Губернатор провинции Хасака Гассан Халиль и вовсе сообщал о похищении двух ополченцев курдскими отрядами.

«Милиция СДС похитила ранее двух бойцов народного ополчения, ответственных за охранение района ат-Тай в Камышлы, на фоне этого начались эти столкновения с целью вернуть своих бойцов», — отмечал губернатор.

За время боев «Асаиш» взяли под свой контроль штаб «Сил национальной обороны» и несколько других объектов ополчения в квартале. Точных данных о потерях с обеих сторон нет до сих пор, так как сведения о погибших приходят противоречивые. Одни источники заявляют о гибели 13 бойцов СНО, другие — лишь о ранении четырех.

Kurdish militia target Syrian NDF positions in the “al Tai” district of #Qamishli city. Several mortars were fired and caused large fires with heavy black smoke. #Syria #NDF #SDF #Syrianarmy????????please feel free to follow for daily Syrian updates???????? pic.twitter.com/ZZ4a7R3awE — Steele M (@SteeleSyAA) April 22, 2021

Попытки переговоров

Ожесточенные столкновения на время прекратились 22 апреля, когда ситуация потребовала вмешательства российских военных. Урегулировать конфликт путем телефонных переговоров не вышло, поэтому утром в город прибыли бронемашины военной полиции РФ. После этого противоборствующие стороны принудительно были усажены за стол переговоров.

Встреча, состоявшаяся под эгидой России между представителями «Асаиш» и государственными чиновниками, в том числе военнослужащими 54 полка правительственных сил, привела к соглашению о 24-часовом перемирии между двумя сторонами. Это время было отведено на поиски решения, необходимого для полного прекращения боевых действий.

Во время диалога представители отрядов СДС призвали передать им членов СНО, которых они обвинили в обстреле курдского блокпоста вечером 20-го числа и убийстве одного из командиров «Асаиш». Они также потребовали от проправительственных сил уйти из Эль-Камышлы и закрепить за курдами захваченные за последние 48 часов пункты. Правительство отказалось от условий СДС, поэтому встреча закончилась без достижения полного согласия.

После этого курды усилили свои позиции, разместив военную бронетехнику и установив заграждения на въездах в районы, контролируемые сирийскими правительственными силами в городе. Однако в четверг перемирие было нарушено: «Асаиш» вновь обвинили бойцов СНО в обстреле своих позиций. Также сообщалось, что был убит один из представителей местных племен, участвовавший в переговорах.

Local sources said that pro-government NDF snipers targeted al-Jaryyan following his efforts with a civilian delegation to end the clashes taking place in the city. https://t.co/m3hMhu2CYs — HOSHANG HASSAN (@HoshangHesen) April 23, 2021

Перестрелка продлилась почти сутки и завершилась только на следующее утро — когда был проведен второй раунд переговоров между конфликтующими сторонами при посредничестве российской военной полиции.

SYRIA: Heavy fighting continuing between pro-Assad militias and Kurdish security forces in Qamishli. https://t.co/kWYfWUppAP — Conflict News (@Conflicts) April 23, 2021

В настоящее время курды контролируют 90% района ат-Тай. «Асаиш» подняли над кварталом свой флаг и удерживают школы Фадля Хасана и Ибн Сины, которые СНО использовали в качестве штабов.

Большинство бойцов сирийского ополчения сосредоточились в районе аэродрома в ожидании окончательного решения вопроса. При этом срок последнего перемирия в Эль-Камышлы истек в 10 часов утра 24 апреля — о серьезных нарушениях режима прекращения огня сведений пока не поступало.