Центробанк ищет способы снизить кредитную нагрузку на граждан России

Москва, 24 апреля. Центральный банк Российской Федерации стремится снизить экономические стимулы банков к расширению кредитования.

Повышенная долговая нагрузка граждан вынуждает Центробанк рассматривать вопрос о возврате к уровню надбавок по необеспеченным кредитам, который действовал до пандемии коронавируса.

«Повышение надбавок будет способствовать снижению стимулов банков к расширению кредитования за счет предоставления кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки», — пояснили в ЦБ.

Представители регулятора считают, что эта мера должна повысить устойчивость российских банков к стрессовым сценариям, которые могут потенциально возникнуть в будущем.

В Центральном банке России ранее рассказали, как они оценивают будущее российской экономики. Согласно прогнозу, инфляция уже достигла своего пика в марте, в апреле она начнет постепенно снижаться, а дальше будет взят курс на закрепление этой тенденции.