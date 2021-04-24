Чиновницу убило молнией в ходе субботника под Владимиром

Гусь-Хрустальный, 24 апреля. Жительница города Гусь-Хрустальный погибла после удара молнии на субботнике. По факту смерти Следственный комитет организовал проверку.

ЧП случилось с 60-летней женщиной днем в пятницу в парке "Сказка". Работница ЖКХ погибла, когда на город обрушилась гроза. Дождя, по данным СКР, не было, он только начинался. Участвовавшие в уборке люди побежали в сторону укрытия, внезапно ударила молния, которая поразила одну из сотрудниц — пострадавшая скончалась от серьезной травмы.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов. Они разбираются в обстоятельствах случившегося.