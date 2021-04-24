Космический корабль Crew Dragon-2 пристыковался к МКС

Вашингтон, 24 апреля. Корабль Crew Dragon-2 совершил успешную стыковку с Международной космической станцией. Трансляция ведется на сайте NASA.

Стыковка прошла в автоматическом режиме без ручного управления со стороны специалистов. Присоединение к сегменту станции состоялось в 12:08 по московскому времени. На борту корабля находятся четыре человека: астронавты NASA Роберт Шейн Кимбро и Меган Макартур, французский специалист Тома Песке и представитель Японии Акихико Хосидэ.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал 23 апреля в 12:49 по московскому времени. После завершения программы Space Shuttle в 2011 году данная миссия стала вторым рабочим пилотируемым полетом для США.

Компания SpaceX ранее сообщила о готовности доставлять российских космонавтов к МКС при помощи корабля Crew Dragon.