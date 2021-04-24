Новый сезон «Гонки Героев 2021» стартовал в Подмосковье

На военном полигоне «Алабино» собрались любители экстремального вида отдыха.

Кто сказал, что для активного и незабываемого отдыха нужны дорогая экипировка, спецподготовка и билет на самолет в другую страну? Экстремальные и доступные развлечения можно найти совсем рядом.

Например, в подмосковном Алабино. Там стартовал новый сезон «Гонки Героев 2021». Десятки экстремалов готовы пройти полосы препятствий: от простых школьных перекладин, до (в буквальном смысле) грязевых ванн. Причем уровень вашей подготовки не важен — важно желание!

Да что тут рассказывать, посмотрите наш сюжет.