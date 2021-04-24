Пушков призвал Запад серьезно отнестись к решению России о закрытии Черного моря

Москва, 24 апреля. Странам НАТО и США следует серьезно отнестись к тому, что Россия решила временно ограничить судоходство в некоторых районах Черного моря, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Пушков отметил, что этот шаг стал одной из «красных линий», о которых говорил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Сенатор уверен, что западным странам необходимо воспринимать решение о временном закрытии некоторых районов Черного моря очень серьезно, чтобы избежать неприятных последствий.

Ранее стало известно, что Россия ограничила доступ к ряду районов Черного моря для движения иностранных судов. Запрет будет действовать с 24 апреля по 31 октября 2021 года. Передвижение заблокировано около побережья Крыма на участке от Севастополя до Гурзуфа, около западной оконечности полуострова, а также у берегов Керченского полуострова.