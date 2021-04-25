Международный день ДНК: особенности праздника

В знак признания важности научных достижений ежегодно 25 апреля отмечается необычный праздник — Международный день ДНК (DNA Day).

Об истории и особенностях календарной даты рассказывает ФАН.

Установленный праздник отсылает нас к 25 апреля 1953 года, когда в британском журнале Nature ученые Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик вместе с Морисом Уилкинсом и Розалинд Франклин опубликовали результаты исследования структуры молекулы ДНК. Открытие потрясло научный мир и стало поистине революционным в области медицины.

А ровно через 50 лет, 25 апреля 2003 года, было объявлено, что проект по расшифровке генома человека близок к завершению. Речь идет о крупнейшем международном сотрудничестве в области биологии — Проекте Человеческий Геном (The Human Genome Project), который стартовал в 1990 году под эгидой Национальной организации здравоохранения США. Несмотря на то, что большая часть работы была сделана в начале тысячелетия, некоторые участки ДНК еще требуют дополнительного анализа.

www.apnews.com / Борис Гришин

Определение структуры человеческих генов — колоссальный шаг для развития здравоохранения. Благодаря открытию и последующим за ним исследованиям стало возможным выявлять и предотвращать наследственные заболевания и способствовать оздоровлению будущих поколений. Никто не станет спорить с тем, что развитие генной инженерии — основа медицинских технологий будущего.

В США День ДНК впервые провели в 2003 году, когда он официально был провозглашен обеими палатами Конгресса. В России первый раз дату отметили в 2009 году в Красноярском государственном медицинском университете.

Обычно в памятный день в учебных заведениях проходят открытые лекции, семинары и презентации для педагогов, студентов, школьников и врачей, а также выставки и показы научно-популярных фильмов для широкой аудитории. Просветительские мероприятия призваны распространить знания об актуальных открытиях генетики — важнейшей науки о природе человека.