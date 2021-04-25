Лев Новоженов поздравил с днем рождения Андрея Максимова в беседе с ФАН

Российский журналист, писатель, драматург, радио- и телеведущий, сценарист, театральный режиссер Андрей Максимов празднует сегодня свой 62-й день рождения. По такому прекрасному поводу в беседе с ФАН именинника поздравил советский и российский журналист, телеведущий, режиссер, писатель, автор телепрограмм «Времечко», «Сегоднячко» Лев Новоженов.

«Я желаю ему долголетия, новых пьес, телевизионных передач. С днем рождения, Андрей Маркович, я тебя поздравляю!» — сказал он.

Ведущий также поделился воспоминаниями о совместной работе с журналистом на одном из проектов.

«Я имел честь и удовольствие пригласить его в программу «Времечко». Я приходил к нему на эфир на «Эхе Москвы» и сразу после сказал ему: «Андрей, давай к нам!» Спасибо ему за то, что он пошел на встречу. Конечно, его присутствие очень украсило передачу. Работы было очень много, и он подставил свое могучее плечо. Мы выходили в прямом эфире. Это как на войне. Было много нештатных ситуаций. Это требует необыкновенной точности во всем, обязательности. Для этого нужны люди абсолютно надежные, как, собственно, Андрей Маркович», — рассказал собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

В заключение он отметил самые выдающиеся, на его взгляд, качества театрального режиссера.

«Андрей Маркович — человек больших и разносторонних дарований. Я поражаюсь его работоспособности. Он и драматург, и телеведущий, и журналист. Продолжает работать не только в электронных медиа, но и в родном «Собеседнике». Насколько я знаю, он его не покинул и до сих пор сохраняет верность. Это вызывает у меня восхищение по отношению к нему», — подытожил Лев Новоженов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что телеведущий Иван Ургант предложил подарить главу КПРФ Геннадия Зюганова на юбилей лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому.