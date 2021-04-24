Французы приняли участие в поисковой операции на месте Сталинградской битвы

Археологи из России и Франции совместно с ветеранами двух стран приняли участие в поисках тел солдат в окрестностях хутора Степной под Волгоградом.

Археологические работы проходят в рамках проекта «Сталинград-2021». Главные вдохновители этого патриотического проекта — Фонд развития русско-французских исторических инициатив, Минобороны и Минкультуры России. Интернациональному поисковому отряду уже удалось найти более десяти тел бойцов Красной армии.

«Мы — антропологи, так что это наша работа, но становится тяжело, когда думаешь, что они были очень-очень молодыми — это и личное горе, и общественная [историческая] память о битве при Сталинграде. Производит глубокое впечатление», — говорит Каролин Костюдор, антрополог.

Сталинградская битва — одно из крупнейших сражений Второй мировой. 200 дней и ночей потрясли весь мир и положили начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны. Это было первое масштабное поражение вермахта. В историю Сталинградская битва вошла как одна из самых кровопролитных за всю историю человечества. В ней приняли участие в общей сложности более 2,5 миллионов человек, а потери обеих сторон составили почти миллион. Работа поисковиков в буквальном смысле воскрешает леденящие душу события 1942-43 гг.

«Конечно, это все позволяет нам представить, что здесь происходило в действительности, но это все позволяет приблизиться прежде всего к истории, к истории России, прочувствовать, может быть, ужасы войны, когда до сих пор под землей лежат в таких ужасающих позах смертных огромное количество солдат. Это, конечно, заставляет задумываться вообще: «Что же делает человечество?» — говорит Иван Сильченко, член поискового отряда, участник экспедиции.

Место раскопок посетили ветераны войны. В рамках проекта пройдет церемония захоронения останков советских солдат.