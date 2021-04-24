Народный артист России Юрий Чернов рассказал, где и как отметит свой день рождения

Известный советский и российский актер театра и кино Юрий Чернов заявил ФАН, что свой день рождения отметит на сцене, причем сыграет сразу в двух спектаклях.

Народный артист РФ в эксклюзивном интервью рассказал о своих планах на субботу — 24 апреля ему исполнилось 72 года.

«Вы знаете, день рождения буду праздновать на сцене моего родного театра «Школа современной пьесы», — сказал Чернов. — Мы играем спектакль Дмитрия Крымова, называется «Все тут». Причем даже два спектакля. Первый начнется в 14 часов, а второй — в 7 вечера. Так что отмечать за столом, в принципе-то, некогда».

Но это даже и хорошо, по словам собеседника ФАН, потому дата не такая уж и значимая, не круглая.

«Хочется же дожить и до 80, и до 85, и до 90 лет, — признался Чернов.— Но на все воля Божья! Желание работать есть, поэтому с удовольствием сегодня играю эти спектакли. Завтра посидеть в кругу семьи тоже не смогу. Снова играю спектакль — «Похороните меня за плинтусом» по [Павлу] Санаеву».

Этот спектакль — антрепризный, и актер выходит на сцену, как говорит, с потрясающими партнерами — заслуженной артисткой России Инарой Гулиевой из театра «Московская оперетта», Иваном Латушко.

«Очень хороший спектакль, так что я, пользуясь моментом, приглашаю на него всех жителей Москвы и гостей столицы, — отметил Чернов. — Еще хочу сказать, что у нас в Театре современной пьесы скоро (6 мая. — Прим. ФАН) премьера спектакля, где я играю главную роль. Он называется, извините, «Задняя часть слона».

К сожалению для актера, заполняемость зала пока неполная — из-за ограничений в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

«Пока только на 75 процентов, но все равно люди приходят, и мы стараемся их радовать, — признался собеседник ФАН. — Потому что хочется что-то светлое, доброе дарить людям, нашим любимым зрителям. Дай нам Бог всем здоровья!»

Юрий Чернов родился 24 апреля 1949 года в Куйбышеве (сейчас — Самара). Окончил Московское цирковое училище и ГИТИС. Играл в Московском театре миниатюр, в Театре Луны и в Театре сатиры. С 2004 — член труппы театра «Школа современной пьесы».

В кино снимается с 1968 года, первая роль была в фильме «Доживем до понедельника», снятом режиссером Станиславом Ростоцким. Всего в активе Чернова — почти 120 картин.

Он снялся в таких фильмах и телесериалах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «В. Давыдов и Голиаф», «Приключения Электроника», «После дождичка в четверг», «Там, на неведомых дорожках…», «Юность Петра» и многих других.

Кроме того, снимался в юмористических киножурналах «Фитиль» и «Ералаш», а также являлся одним из ведущих популярной телепередачи для детей «Спокойной ночи, малыши!».

В 1994 году был удостоен звания заслуженного артиста РФ, а в 2008 — народного артиста России.

Ранее Юрий Чернов рассказал, как ему работалось с актером и режиссером Михаилом Кокшеновым.