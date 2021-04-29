Всегда быть в гуще событий, знать обо всем, что происходит, часто ездить в командировки и не скучать ни единой минуты — именно так представляется окружающим профессия журналист. И в этом — лишь доля правды, так как к постоянной занятости, активному темпу жизни и ежедневному общению с людьми нужно добавить регулярные дедлайны, не слишком высокий уровень заработной платы и возможность карьерного роста только в крупных городах.

О том, где учиться на журналиста, какие карьерные перспективы ждут специалиста и стоит ли вообще сегодня идти в журналистику, читайте в материале ФАН.

Особенности профессии журналист

Журналисты всегда на виду, и это — один из самых привлекательных атрибутов профессии. Они общаются с «первыми лицами», берут интервью у руководителей предприятий и муниципалитетов, их приглашают для освещения мероприятий. Поэтому в профессию обычно приходят люди, которые не стесняются общаться и задавать вопросы. Скромным «тихоням» в ней делать нечего, так как перебороть страх озвучить свой вопрос на пресс-конференции часто оказывается невозможным.

Но это — лишь внешняя сторона медали, тогда как внутренняя мало чем отличается от серых будней большинства офисных сотрудников. Журналист должен:

соблюдать сроки выхода публикаций — каждая новость теряет актуальность уже через сутки, а потому сдавать материалы нужно оперативно и вовремя;

соблюдать дедлайны по неновостным публикациям — обзоры, статьи, аналитические материалы, сюжеты нужно сдавать редактору четко в установленный срок, чтобы их успели разместить в свежем выпуске газеты, журнала или теленовостей;

собирать свою базу информаторов, чтобы первым узнавать о новых событиях и освещать их;

совмещать присутствие на общественно-массовых мероприятиях с работой в редакции — уметь расставлять приоритеты и успевать сдавать материалы вовремя, даже если работать над ними приходится ночью;

выполнять редакционный план — писать определенный объем текстов или готовить необходимое количество сюжетов, установленное редакцией на текущий месяц.

Не случайно журналистику называют не работой, а образом жизни. Будучи журналистом, невозможно уйти вечером с работы и «выпасть из профессии». Телефон может не умолкать до глубокой ночи, неоконченный материал придется дописывать, к утреннему интервью — готовить вопросы, а в выходные вместо поездки на дачу с близкими лететь на очередное мероприятие. Этот темп жизни привлекателен для молодых людей без семьи и детей. Но для людей в возрасте становится слишком насыщенным и требует пересмотра жизненных ценностей.

Федеральное агентство новостей /

Плюсы и минусы профессии журналист

В журналистике есть куда развиваться. И большинство профессионалов проходят одинаковый путь, состоящий из нескольких этапов.

Этап 1 — корреспондент . Это первая ступенька, на которой всегда работают молодые журналисты — выпускники журфаков или те, кто только хочет попробовать себя в профессии. Именно корреспонденты, которых еще называют новостниками, должны присутствовать везде и всюду, писать много и часто, знать обо всем. Постепенно корреспондент выбирает свой профиль работы. Одни сосредотачиваются на освещении культурных событий, другие — на экономических темах, третьи — на спортивных. Такая специализация идет на пользу и журналисту, и изданию, в котором он работает.

— . Это первая ступенька, на которой всегда работают молодые журналисты — выпускники журфаков или те, кто только хочет попробовать себя в профессии. Именно корреспонденты, которых еще называют новостниками, должны присутствовать везде и всюду, писать много и часто, знать обо всем. Постепенно корреспондент выбирает свой профиль работы. Одни сосредотачиваются на освещении культурных событий, другие — на экономических темах, третьи — на спортивных. Такая специализация идет на пользу и журналисту, и изданию, в котором он работает. Этап 2 — редактор . Постепенно уровень квалификации журналиста растет, он досконально разбирается в своей теме, владеет информационной повесткой дня. Он может не только генерировать материалы, но и рекомендовать другим журналистам, менее опытным, актуальные темы для освещения, а также проверять их материалы на соответствие редакционным требованиям. Так журналист становится редактором. В крупных редакциях существуют отделы новостей, экономики, событий и происшествий, культуры, общества, каждый из которых курирует редактор, бывший ранее корреспондентом.

— . Постепенно уровень квалификации журналиста растет, он досконально разбирается в своей теме, владеет информационной повесткой дня. Он может не только генерировать материалы, но и рекомендовать другим журналистам, менее опытным, актуальные темы для освещения, а также проверять их материалы на соответствие редакционным требованиям. Так журналист становится редактором. В крупных редакциях существуют отделы новостей, экономики, событий и происшествий, культуры, общества, каждый из которых курирует редактор, бывший ранее корреспондентом. Этап 3 — главный редактор. На эту должность приходят с опытом редакторской работы. Она предполагает планирование информационного наполнения издания и работы редакции, контроль деятельности редакторов и корреспондентов. Писать, брать интервью, снимать сюжеты уже не нужно. Эта работа куда спокойнее, чем труд корреспондента, и лучше оплачивается. Но и ответственность выше: за любой материал, который выходит на страницах газеты или в эфире новостной программы, отвечает не только журналист, его подготовивший, но и главный редактор, его согласовавший.

Возможность развития и профессионального роста — не единственный плюс профессии. Вот еще несколько преимуществ работы в журналистике.

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Преимущества профессии

Широкий круг общения, который по долгу службы создается у каждого журналиста, компенсирует потребность быть на виду и чувствовать свою значимость для энергичных, активных людей.

Оценка работы. Журналист, который написал хороший материал или сделал отличный видеосюжет, всегда получает позитивные оценки со стороны окружающих. В этой деятельности не нужно долго ждать результата. Она предполагает почти мгновенный отклик, и это не может не нравиться. Если журналист утверждает, что ему все равно, как отреагируют на его материал, значит, он — случайный человек в профессии.

Социальная активность. Журналисты всегда на виду и ежедневно общаются с десятками людей. В этой профессии принято всегда хорошо выглядеть и быть готовым через 10 минут сорваться и умчаться на интервью. Такой образ жизни овеян романтизмом, а если он приносит еще и финансовые плоды, оказывается куда привлекательнее, чем работа бухгалтером или логопедом.

Возможность сменить профессию. Из журналистов получаются хорошие пресс-секретари, пиар-агенты и даже политики. За время профессиональной деятельности могут появиться многочисленные полезные знакомства и интересные предложения по трудоустройству.

Недостатки профессии

В журналистику нет смысла идти с целью заработка. Сколько зарабатывает журналист, зависит от региона его работы и СМИ, в штате которого он трудится. Если речь идет о небольших местных изданиях, заработная плата может быть минимальной или в районе 15 тысяч рублей. В Москве заработки на старте карьеры выше, зарплата начинающего корреспондента может составлять 25–30 тысяч рублей.

По мере профессионального роста будет расти и заработок, но даже в центральных СМИ вряд ли стоит рассчитывать больше чем на 60–65 тысяч рублей. Исключение составляют журналисты центральных телеканалов. Ведущие программ, которые выходят в прайм-тайм, зарабатывают больше.

Стоит учитывать и другие недостатки.

Высокая конкуренция. Из-за ошибочного мнения о легкости работы желающих стать журналистом всегда много. При этом количество мест в редакциях ограничено, что на старте карьеры может создать сложности с трудоустройством. Перспектив всегда больше в крупных городах.

Сложности с поступлением. Уже при выборе вуза стоит учитывать, что конкурс на журфак всегда высокий. И чем престижнее вуз, тем больше количество желающих учиться в нем. Поэтому шансы на поступление увеличиваются с удалением от столицы: в регионах поступить на журфак куда проще, чем в Москве.

Шанс застрять в профессии. Несмотря на то, что журналистика позволяет расти и развиваться, при отсутствии «огонька» и стремления идти по карьерной лестнице велика вероятность остановиться на уровне корреспондента городской газеты и проработать в этом качестве всю жизнь. Особенно велик этот риск в небольших городах и районах.

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Качества хорошего журналиста

Чтобы стать хорошим журналистом, не обязательно получать профильное образование. В эту профессию приходят и филологи, и психологи, и даже экономисты. Профильное образование, конечно, упрощает старт в карьере, так как молодой специалист после окончания вуза понимает специфику работы и знает, как готовить материалы в тех или иных жанрах.

Но наличие базы знаний по теме экономики или культуры тоже позволяет работать журналистом, если человеку дано грамотно и лаконично излагать свои мысли. Кроме того, к качествам хорошего журналиста стоит отнести:

любопытность и любознательность, заинтересованность, желание постоянно расширять свой кругозор;

умение слушать собеседника;

способность контролировать и вести разговор;

активность в общении с малознакомыми людьми;

способность замечать инфоповоды в происходящих событиях;

дисциплинированность, организованность.

Зачастую специалисты забывают о последнем пункте в этом списке. Считается, что, работая журналистом, можно жить в своем, удобном графике. На самом деле, перспективы в карьере ждут только того специалиста, который умеет грамотно совмещать свой график с требованиями редакции.

Если корреспондент будет регулярно срывать публикации, не соблюдать дедлайн, терпеть его, даже если он талантлив и прекрасно пишет, не будут. На место недисциплинированного сотрудника найдут нового. И даже если у новичка нет опыта, в редакции его быстро обучат необходимым навыкам.

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Где учиться на журналиста

Поступать нужно в вуз, который предлагает обучение по специальности «Журналистика». Специальность предполагает получение полного высшего образования с изучением филологических дисциплин, а также истории, теории журналистики, прохождения практики в редакциях в процессе обучения.

Учиться можно на очном отделении или на заочном. Последнюю форму часто выбирают уже работающие журналисты, которым важно наличие «корочки» и профильного образования. Совмещение работы и обучения дает больше практических навыков, чем обучение на очной форме.

Какие предметы сдавать после 11 класса на специальность журналист

Упор нужно делать на гуманитарные дисциплины. Традиционно абитуриенты сдают:

русский язык;

литературу;

иностранный язык.

Повышает шансы на поступление портфолио с готовыми публикациями в СМИ, а также активность, умение расположить к себе и инициативность на собеседовании. Поэтому во время обучения в школе стоит попробовать свои силы в журналистике, поработав внештатным корреспондентом в местной газете или на ТВ.

Также не стоит обходить вниманием школы юнкоров, которые также действуют во многих городах или организованы при редакциях. Такой опыт будет очень полезен, так как позволит узнать тонкости профессии изнутри заранее и подготовиться к поступлению.

Что сдавать в колледже на журналиста после 9 класса

В колледже можно получить среднее специальное образование. Оно дает право начать работать в редакции, а в будущем — поступить сразу на третий курс университета и получить высшее образование.

Перечень дисциплин, которые придется сдавать при поступлении, не отличается от ранее названного. Абитуриенту потребуется отличное знание русского языка и литературы. В некоторых учебных заведениях требуют сдавать обществознание или иностранный язык.

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Где можно работать со специальностью журналист

Средства массовой информации можно разделить на четыре типа:

печатные — газеты, журналы;

радио;

телевидение;

информационные агентства.

В СМИ каждого типа нужны профессиональные сотрудники, но особенности работы в них будут разными. В печатных СМИ достаточно лишь писать новостные, аналитические материалы, предварительно собрав информацию. Радио и телевидение предполагают подготовку видео- или аудиосюжетов, причем на ТВ корреспондент часто будет работать в кадре, что формирует определенные требования к внешнему виду и дикции.

На последних курсах ведущих вузов студентов часто разделяют по специализациям и отправляют на стажировку в редакции по интересам. Если студент хочет работать тележурналистом, он получит свой «пакет знаний», если газетным репортером — свой. Учитывают в вузах и специфику работы фотокорреспондентов, телеоператоров: эти специализации тоже укладываются в специальность «Журналистика», и обучение по ним обязательно должно быть очным.

В небольших и региональных вузах студентам делают начитку по всем направлениям работы, однако практических навыков при выпуске они получают немного. Их можно считать универсальными специалистами, готовыми работать в СМИ любого типа. Но эта универсальность одновременно — и минус, так как в редакции сотрудника-новичка нужно будет учить. Однако уже за пару-тройку месяцев при наличии профильного образования бывший выпускник вполне может освоить основные навыки профессии и успешно работать в редакции.

В последние годы серьезное развитие получили интернет-СМИ: новостные порталы, информационные агентства, интернет-журналы. Сотрудничество с такими редакциями предполагает удаленный вариант работы, благодаря чему журналисты из небольших городов могут расти в профессии в редакциях регионального и федерального уровней.