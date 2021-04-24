Шойгу обсудил с армянским коллегой обстановку в Нагорном Карабахе

Ереван, 24 апреля. Ситуация в Нагорном Карабахе стала темой для обсуждения между главой Минобороны России Сергеем Шойгу и его армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном. Об этом сообщили в МО Армении.

Беседа министров прошла в телефонном режиме. Стороны обсудили миротворческую миссию военнослужащих ВС РФ в Карабахе. Также были затронуты темы крупных реформ армии Армении, предстоящие программы и совместные действия российского и армянского объединенного контингента.

Миротворцы ВС России были введены в регион согласно положениям трехстороннего соглашения от 9 ноября 2020 года. Документ был подписан Россией, Арменией и Азербайджаном. Военнослужащие следят за соблюдением режима прекращения огня, проводят гуманитарные акции, очищают территорию от мин и снарядов.

Российским саперам ранее удалось обезвредить в Карабахе более 25 тысяч неразорвавшихся боеприпасов.