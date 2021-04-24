Экс-тренер «Зенита» Адвокат вспомнил о разговоре с Владимиром Путиным

Санкт-Петербург, 24 апреля. Бывший тренер «Зенита» Дик Адвокат, под руководством которого команда выигрывала Кубок УЕФА, рассказал о беседе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Именитый тренер Дик Адвокат вспомнил о разговоре с Владимиром Путиным в России. Президент РФ спросил у наставника, что он понимает под руководством, пишет nrc.nl.

«Вы и я. Мы лидеры. Когда мы заходим в зал, в котором присутствует пять тысяч человек, все замирают. Мы с Путиным можем быть маленького роста — он 169 сантиметров, я — 170 — но у нас есть харизма», — ответил Путину тренер.

Дик Адвокат возглавлял «Зенит» с 2006 по 2009 год. Под его руководством «сине-бело-голубые» выигрывали чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, специалист из Нидерландов работал в сборной России по футболу.

Ранее стало известно, что экс-тренер «Зенита» Лучано Спаллетти может возглавить «Спартак». Об интересе московского клуба к специалисту сообщили итальянские СМИ.