Кардиолог раскрыл два простых и эффективных способа сжечь жир на животе

Вашингтон, 24 апреля. Люди часто при похудении сталкиваются с проблемой сжигания жира на животе. Кардиолог Тиффани Пауэлл-Уайли рассказал, как эффективно с этим можно справиться.

Висцеральная жировая ткань в районе талии может представлять опасность для здоровья человека, предупредила специалист. По ее словам, избавиться от глубинного жира можно с помощью двух простых способов, передает CNN.

В первую очередь врач рекомендовала начать регулярно заниматься физической активностью. Например, уделяя не менее 150 минут аэробным занятиям. Кроме того, следует исключить из рациона сладкие напитки и сахар.

Их следует заменить продуктами, в состав которых входит много клетчатки, поскольку каждые 10 граммов этого элемента уменьшают жир на животе примерно на 4%.

Ранее диетолог Алексей Ковальков раскрыл эффективный метод борьбы с лишним весом. Медик посоветовал следить за уровнем инсулина, поскольку тот оказывает влияние на свободные жирные кислоты в клетках.