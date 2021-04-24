Бредихин объяснил, почему Зеленский не хочет ехать в Москву «на поклон»

Президент Украины Владимир Зеленский «играет на имидж», отказываясь встречаться с российским коллегой в Москве. Об этом в интервью ФАН заявил координатор движения «Донбасс за Евразийский Союз» Антон Бредихин.

Ранее пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович заявил, что Украина готова к встречам со всеми участниками «нормандского формата» — Германией, Францией и Россией — в любой точке региона, но при этом ни в коем случае не станет общаться с представителями «так называемых» ДНР и ЛНР. Тем не менее, добавил украинский деятель, они все-таки могут быть привлечены к диалогу: но только не в качестве самостоятельных сторон переговорного процесса, а в статусе «приглашенных экспертов, задача которых — решить два вопроса: особенности местного самоуправления и проведение выборов».

«Как президент РФ Владимир Путин, так и руководители ЛНР и ДНР, убеждены, что Украине необходимо встретиться с представителями непризнанных республик непосредственно в самом Донбассе, — заметил Бредихин. — Однако Киев опасается встречаться со своими собственными гражданами. Почему? Неужели боится, что таким образом представители ДНР и ЛНР получат влияние по всей украинской территории? Возможно, что и так».

Политолог добавил, что, состоись такая встреча, у нее на повестке дня не стоял бы вопрос о легализации Киевом независимого статуса двух республик.

vk.com / Антон Бредихин

«Он уже их признал — в том числе своими подписями на документах по Минским соглашениям образца 2014 года, — напомнил эксперт. — Так что тот факт, что Киев все еще боится с ними общаться, является для меня загадкой».

Собеседник ФАН заявил, что ему также не понятно желание Владимира Зеленского встретиться со своим российским коллегой на «неподконтрольной ему территории Донбасса».

«Ему же вроде сказали: хочешь поговорить с Путиным — езжай в Москву, — напомнил Бредихин. — А он в ответ устроил эту катавасию: дескать, не поедет он «в Кремль на поклон» и так далее. Играет на имидж!»

По мнению политолога, если украинский лидер хочет встретиться непременно в Донбассе, то делать это там надо, прежде всего, с представителями республик, с которыми Киев ведет войну.