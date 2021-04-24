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Sohu: попытка НАТО запугать российских летчиков обернулась неожиданным конфузом

  /   Обновлено: 24 апреля 2021 12:11
Армия
Sohu: попытка НАТО запугать российских летчиков обернулась неожиданным конфузом
Федеральное агентство новостей

Пекин, 24 апреля. Намерения перехватить российские бомбардировщики обернулись для военных самолетов НАТО весьма малоприятными последствиями, отметили обозреватели китайского издания Sohu.

Напряженные отношения Запада с Россией довольно часто становятся причиной различных инцидентов в международном воздушном пространстве. Недавно состоялась встреча истребителей НАТО с ВКС РФ, сообщили в Sohu, передает «ПолитРоссия».

Истребители четвертого поколения F-16 совершили попытку сблизиться и перехватить российский стратегический бомбардировщик, который осуществлял патрулирование прибрежной зоны. Военные самолеты НАТО выполнили сближение и попытались заставить Ту-95МС сменить курс. Однако неожиданно к месту событий прибыли российские перехватчики МиГ-31, которые вынудили F-16 удалиться из зоны действия ВКС РФ.

Авторы отметили, что попытка военных самолетов НАТО обернулась неожиданным конфузом. В условиях реального боя американские самолеты уже были бы выведены из строя с помощью систем радиоэлектронной борьбы и последующего пуска дальнобойных ракет. Поэтому неудивительно, что F-16 предпочли просто скрыться от российских перехватчиков, резюмировали в Sohu.

Ранее сообщалось, что пилотам ВВС Норвегии потребовался психолог после встречи с российским МиГ-31.

Издание «Царьград» сообщило, что для сопровождения стратегического самолета-разведчика ВВС США над Тихим океаном в небо поднялся российский истребитель-перехватчик.

нато вкс рф китай f-16 миг-31
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