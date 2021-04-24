Канберра, 24 апреля. Защитники по делу MH17 допустили серьезный просчет во время судебного разбирательства, считает австралийский журналист Джон Хелмер.

Адвокаты недостаточно контактируют с прессой и не обнародывают важные сведения о судебном процессе, пояснил представитель СМИ. Его слова приводит издание «ПолитРоссия». По мнению журналиста, юристы продемонстрировали степень своей халатности и некомпетентности.

Недавно стало известно о ведущей роли в процессе «судьи-комиссара», а не председательствующего судьи Хенрика Стинхейса. Это женщина, чьи тайные постановления позволили приобщить к делу данные свидетелей от СБУ без соответствующих проверок. Также «судья-комиссар» отклонила все требования защиты оспорить достоверность выводов нидерландских свидетелей-экспертов.

«Адвокаты знают имя и биографию этой женщины; они держат детали в секрете, хотя голландское законодательство не требует от них этого. Источники в голландском суде, которые также знают эти подробности, признают, что слишком боятся официального наказания в случае утечки столь важной информации», — пояснил австралийский журналист.

Ранее технический эксперт Юрий Антипов указал, что Нидерланды никогда не сообщат правду по делу MH17. Он отметил, что США скрывают спутниковые снимки с места авиакатастрофы.