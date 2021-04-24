Россиянам рассказали, как выбрать безопасный для здоровья шашлык

Москва, 24 апреля. Шашлычный маринад может быть опасен для здоровья, предупредили российские врачи. Специалисты рассказали, как не ошибиться при выборе мяса для приготовления блюда.

Всегда необходимо проверять срок годности мяса, независимо от того, сырое оно или замаринованное, передает сайт 360tv.ru. При покупке готового лучше выбрать продукт с наименьшим количеством ингредиентов. Недобросовестные производители могут маскировать несвежее мясо с помощью уксуса и специй в маринаде, предупредила врач-диетолог Дарья Русакова.

Также в заправке для шашлыка могут размножаться бактерии, например энтерококки и кишечные палочки. Некоторые из них выживают даже после жарки, рассказала гастроэнтеролог Нурия Дианова. В связи с этим, не следует покупать мясо, которое хранится вместе с овощами и зеленью. В продукт может попасть земля, споры и бактерии.

До этого россиянам рассказали, как отдохнуть на майские выходные без вреда для фигуры. Диетологи посоветовали готовить традиционные шашлыки самостоятельно, а не покупать в магазине.