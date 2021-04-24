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Рэпер Гуф не платил за свой псевдоним претендующей на него компании

Шоу-бизнес
Рэпер Гуф не платил за свой псевдоним претендующей на него компании
instagram.com  /  @therealguf

Москва, 24 апреля. Известный рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) оспорил право компании «Айконмедиа» на свой псевдоним несколько лет назад, сообщил источник ФАН.

По данным Telegram-каналов, «Айконмедиа» зарегистрировала товарный знак «Гуф/Guf» еще в 2007 году и пыталась отсудить у музыканта несколько миллионов рублей за использование сценического имени. Однако платить Долматову в итоге не пришлось.

Как только компания впервые потребовала с рэпера деньги, он обратился в Роспатент и заявил об ошибочности регистрации товарного знака. Гуф предоставил распечатки с интернет-ресурсов и доказал, что был известен под этим именем еще в 2005–2006 годах.

«Роспатент, согласно законодательству, с ним согласился и снял правовую охрану с товарного знака», — отметил источник ФАН.

«Айконмедиа» попыталась вернуть правовую охрану на товарный знак через суд в 2017 году. Рэпер Гуф доказал свою правоту в суде, и требование компании не удовлетворили. Сейчас же эта фирма и вовсе прекратила деятельность — последнюю налоговую отчетность «Айконмедиа» подавала за 2016 год. В 2018 году организацию исключили из реестра малого и среднего предпринимательства, а в ноябре прошлого года — из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

За минувшие годы Гуф сильно изменился и растерял часть былой популярности. Рэпер ранее потряс поклонников внешним видом. Фанаты отмечают, что музыкант набрал лишний вес.

рэпер гуф долматов guf
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