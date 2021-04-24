Рэпер Гуф не платил за свой псевдоним претендующей на него компании

Москва, 24 апреля. Известный рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) оспорил право компании «Айконмедиа» на свой псевдоним несколько лет назад, сообщил источник ФАН.

По данным Telegram-каналов, «Айконмедиа» зарегистрировала товарный знак «Гуф/Guf» еще в 2007 году и пыталась отсудить у музыканта несколько миллионов рублей за использование сценического имени. Однако платить Долматову в итоге не пришлось.

Как только компания впервые потребовала с рэпера деньги, он обратился в Роспатент и заявил об ошибочности регистрации товарного знака. Гуф предоставил распечатки с интернет-ресурсов и доказал, что был известен под этим именем еще в 2005–2006 годах.

«Роспатент, согласно законодательству, с ним согласился и снял правовую охрану с товарного знака», — отметил источник ФАН.

«Айконмедиа» попыталась вернуть правовую охрану на товарный знак через суд в 2017 году. Рэпер Гуф доказал свою правоту в суде, и требование компании не удовлетворили. Сейчас же эта фирма и вовсе прекратила деятельность — последнюю налоговую отчетность «Айконмедиа» подавала за 2016 год. В 2018 году организацию исключили из реестра малого и среднего предпринимательства, а в ноябре прошлого года — из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

За минувшие годы Гуф сильно изменился и растерял часть былой популярности. Рэпер ранее потряс поклонников внешним видом. Фанаты отмечают, что музыкант набрал лишний вес.