Зарубежные ученые выяснили, что рыбий жир помогает при депрессии

Канберра, 24 апреля. Рыбий жир благотворно воздействует на многие системы организма. Омега-3 также помогает при лечении депрессии, установили ученые.

Принимать рыбий жир рекомендуют людям для укрепления костей, поддержания здоровья сосудов и глаз. Пополнить организм веществом омега-3 можно с помощью растительной пищи или рыбьего жира. При употреблении непосредственно рыбьего жира не имеет значения, была рыба дикой или выращенной.

Добавляя в рацион растительную пищу, важно знать меру, чтобы не допустить переизбытка омега-3 в организме. Исследование группы ученых из Австралии и Австрии показало, что омега-3 оказывает благотворное влияние при лечении депрессии и других видов психических расстройств. С помощью этого элемента можно предотвратить развитие шизофрении, биполярного расстройства и других опасных заболеваний, сообщает портал Food News.

Ранее сообщалось о способности омега-3 замедлять старение организма. По словам ученых из США, это происходит благодаря усилению защиты клеток после стрессовых ситуаций.