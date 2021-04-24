Володин предложил иностранным СМИ оценить ситуацию со свободой слова на Западе

Москва, 24 апреля. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал СМИ иностранных государств сосредоточиться на собственной повестке дня, а не вмешиваться в дела России.

По его словам, ситуация с нарушениями прав человека и свободой слова на Западе оставляет желать лучшего.

«Какие вы можете нам стандарты привнести, кроме того, что некоторых граждан, завербовав, потом бросаете, как ненужные, отработанные материалы?» — задается вопросом политик.

Кроме того, Володин подчеркнул, что повышенное внимание к Кремлю связано с тем, что Россия активно развивается.

Ранее Володин рассказал о принятии новых законов после послания президента Путина Федеральному собранию. По его словам, депутатам необходимо разработать около десяти новых законопроектов.