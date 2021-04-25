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Дипломатический скандал с Чехией обсудят в медиацентре «Патриот»

Политика
Дипломатический скандал с Чехией обсудят в медиацентре «Патриот»
flickr.com  /  C.

В понедельник, 26 апреля, в 15:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Дипломатический скандал с Чехией».

Чехия выслала 18 российских дипломатов и отстранила госкорпорацию «Росатом» от участия в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы». В российской госкорпорации это решение назвали нерыночным и политически ангажированным.

Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что такое решение Праги связано с подозрением спецслужб РФ «в причастности» к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице. Однако позже Прага представила скорректированные обвинения в адрес России. В них сказано, что взрыв на складах боеприпасов в 2014 году был связан с нападением на частного торговца оружием.

Прежде всего в истории с высылкой российских дипломатов бросается в глаза то, что Росатом был наиболее перспективным участником тендера на строительство АЭС и предлагал самые выгодные для Чехии условия. Главным конкурентом российской госкорпорации была американская Westinghouse.

Возникает справедливый вопрос, чьи интересы удовлетворила Чехия, выслав дипломатов из РФ и отстранив Росатом от тендера, и было ли решение чешского правительства самостоятельным.

В МИД РФ уже назвали высылку дипломатов из Чехии главным позором Праги. Россия зеркально ответила на выпады и сократила число персонала чешской дипмиссии в Москве. Однако в Праге, судя по всему, были готовы к ответным мерам. Почему же Чехия не боится ухудшения отношений с Россией и ответных мер со стороны Москвы? И как на манипуляции правительства реагируют чешские граждане?

Эти и другие вопросы обсудят политики, депутаты и политологи в онлайн-эфире на тему «Дипломатический скандал с Чехией».

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

россия росатом чехия
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