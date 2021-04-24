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В Soha рассказали, как Россия применит комплексы РЭБ для создания «мертвых зон»

  /   Обновлено: 24 апреля 2021 12:08
Армия
В Soha рассказали, как Россия применит комплексы РЭБ для создания «мертвых зон»
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Ханой, 24 апреля. Российские комплексы радиоэлектронной борьбы будут использоваться для создания «мертвых зон», залетев в которые, вражеские БПЛА и крылатые ракеты превратятся в груды металлолома.

Российские СМИ недавно рассказали о запуске Министерством обороны РФ программы создания «мертвых зон» — районов страны, полностью защищенных от проникновения вражеских беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет и высокоточного оружия. Вьетнамские эксперты, используя открытые источники, рассказали о средствах, с помощью которых будут создаваться эти «мертвые зоны», где вражеские беспилотники и крылатые ракеты превратятся в груды металлолома. Федеральное агентство новостей предлагает эксклюзивный перевод статьи, опубликованной на портале Soha.

Недавно более 20 подразделений радиоэлектронной борьбы провели учения по созданию «мертвых зон» на 15 полигонах в Западном и Южном военных округах. В национальном масштабе подобные учения запланированы на 2022 год.

В середине апреля 49-я общевойсковая армия ЮВО впервые испытала станции РЭБ «Поле-21», способные создавать сплошную зону радиопомех в радиусе 50 километров. На вооружении ВС РФ был принят самый мощный в мире мобильный наземный комплекс РЭБ «Мурманск-БН» с радиусом действия 5000 километров.

В Soha рассказали, как Россия применит комплексы РЭБ для создания «мертвых зон»
mil.ru  / Пресс-служба Минобороны РФ

Первый такой комплекс появился в Северном военном округе в 2014 году, а в 2017 году он был развернут в Крыму. Еще через год комплекс «Мурманск-БН» получила группировка ВС РФ, дислоцированная в Калининградской области.

«Россия, как известно, потратила значительные ресурсы на развитие системы радиоэлектронной борьбы. За последние годы воинские подразделения страны получили более 20 типов комплексов РЭБ, выполняющих множество задач, начиная от помех радиолокаторам на истребителях и разведывательных самолетах противника до подавления связи на уровне штабов армий и военных операций», — рассказали вьетнамские эксперты.

Усилия российских разработчиков РЭБ и финансы не были потрачены напрасно, поскольку дали России превосходство над США в этой сфере. Как сообщили СМИ, в Вашингтоне признались в стратегической ошибке, допущенной в 1990-х годах, когда Пентагон свернул все разработки систем радиоэлектронной борьбы.

Военный эксперт Юрий Кнутов в эфире телеканала «Царьград» отметил, что системы РЭБ могут накрывать защитным куполом группировки войск и целые города. Он подчеркнул, что с помощью этого оружия можно отключить комплексы GPS, лишая противника ориентации в пространстве.

РЭБ мурманск-бн Soha Поле-21
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