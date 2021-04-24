Житель Саратова два дня жестоко истязал и насиловал возлюбленную под мостом

Саратов, 24 апреля. Перед судом предстанет 39-летний местный житель, обвиняемый в убийстве женщины с особой жестокостью, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера.

По данным следствия, мужчина поймал на измене 47-летнюю сожительницу. После ссоры он поселился вместе со знакомыми мужчиной и женщиной под мостом неподалеку от улицы Фабричной. Гражданская жена вскоре решила помириться.

Вчетвером они стали распивать спиртное под путепроводом. Однако мужчина не простил изменщицу и принялся ее избивать руками, ногами и палкой, а также душил металлической цепочкой. Выместив злобу, он успокоился, компания там же уснула.



Утром ревнивец несколько раз поднял подругу на руки и бросил на землю. Собутыльники пытались остановить злоумышленника, однако тот на них не отреагировал. Когда приятели ушли, он изнасиловал женщину и ударил ее канцелярским ножом в спину. После этого покинул место происшествия. Позднее собутыльники нашли под мостом уже тело жертвы нападения.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшей наступила вследствие тупой сочетанной травмы тела (головы, шеи) с развитием шокового состояния. В настоящее время подозреваемого задержали, а уголовное дело согласно пунктам «д, к» части 2 статьи 105, пункта «б» части 2 статьи 132 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера») направлено в суд для рассмотрения по существу.