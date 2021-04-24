Диетолог назвал самые вредные закуски к пиву

Москва, 24 апреля. Некоторые продукты категорически не подходят к пиву в качестве закусок. Диетолог Елена Соломатина рассказала, чем не стоит заедать пенный напиток.

По словам специалиста, употребление закусок с пивом в целом вредно для здоровья. Самым опасным для организма снеком Соломатина считает чипсы, поскольку этот продукт наносит ущерб желудку, поджелудочной железе и сердечно-сосудистой системе.

К менее вредным закускам врач отнесла несоленые морепродукты. Соломатина уточнила, что раки, креветки, кальмары и рыба богаты белком, микро- и макроэлементами. Кроме того, можно употреблять крылышки, однако не стоит их пережаривать и сильно солить, передает телеканал «Звезда».

Ранее психотерапевт Евгений Кульгавчук раскрыл опасное влияние на здоровье частого употребления пива. Оказалось, что этот напиток способствует снижению тестостерона в организме мужчин, что приводит к проблемам с половым влечением.