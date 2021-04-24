Ушел из жизни глава сербского отделения «Ночных волков»

Белград, 24 апреля. Лидер сербского отделения мотоклуба «Ночные волки» Саша Савич ушел из жизни в возрасте 43 лет. Информацию о его кончине в субботу подтвердили члены семьи байкера.

Соратник Савича по мотоклубу Слободан Башич написал о смерти товарища на своей странице в Facebook. Причиной смерти лидера сербских «Ночных волков» послужил обширный инфаркт.

Жена известного разведчика Бориса Батраева Зинаида скончалась в возрасте 98 лет. Как сообщалось ранее, ее тело обнаружили в собственной квартире в Москве на Комсомольском проспекте.