В России заразились коронавирусом еще 8828 человек

Москва, 24 апреля. Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 8828 человек в 82 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Клинические признаки болезни отсутствовали у 13,1%. Зарегистрировано 399 летальных исходов. Полностью выздоровели от инфекции еще 9254 пациента.

До этого ученые из США предупредили о повышенном риске смерти для переболевших коронавирусной инфекцией. Вероятность летального исхода у пациентов после болезни выше на 60% в течение шести месяцев.

Последние данные о коронавирусе в России и в мире опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Сведения обновляются и дополняются каждые 24 часа.