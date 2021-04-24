Жертвами авиакатастрофы в американском штате Аризона стали два человека

Финикс, 24 апреля. Самолет потерпел крушение рядом с городом Уинслоу, расположенным в округе Навахо. После падения воздушное судно загорелось.

На место прибыли экстренные службы, потушившие самолет. На месте происшествия были обнаружены обгоревшие тела погибших людей. Пока известно, что погибли от серьезных травм только два человека, но жертв может быть больше.

Американская полиция не уточняет, кому принадлежало разбившееся воздушное судно. Также пока не удалось установить, кто пилотировал самолет. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.