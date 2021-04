Дональд Трамп обвинил звезду NBA в расизме

Вашингтон, 24 апреля. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал звезду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса за его «расистские высказывания».

Бурную реакцию Трампа вызвало сообщение, опубликованное в Twitter-аккаунте баскетболиста, которое состояло из фотографии полицейского Николаса Рирдона, который 21 апреля застрелил 16-летнюю афроамериканку Макайю Брайант, и подписи «ТЫ СЛЕДУЮЩИЙ».

Инцидент, который привел к гибели Брайант, произошел в городе Коламбус, штат Огайо, в результате драки, в ходе которой погибшая пыталась напасть с ножом на другую чернокожую девушку.

Высказывание Джеймса вызвало критику со стороны многих пользователей сети, в том числе афроамериканцев.

Позже сам Леброн удалил скандальное сообщение, заявив, что оно было написано «под воздействием эмоций».

ANGER does any of us any good and that includes myself! Gathering all the facts and educating does though! My anger still is here for what happened that lil girl. My sympathy for her family and may justice prevail! ????????✊????????????

Он уточнил, что дело не в конкретном офицере полиции, а в системе, жертвами которой становятся афроамериканцы.

I’m so damn tired of seeing Black people killed by police. I took the tweet down because its being used to create more hate -This isn’t about one officer. it’s about the entire system and they always use our words to create more racism. I am so desperate for more ACCOUNTABILITY