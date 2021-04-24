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Дональд Трамп обвинил звезду NBA в расизме

Весь мир
Дональд Трамп обвинил звезду NBA в расизме
wikipedia.org  /  Keith Allison / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 24 апреля. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал звезду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса за его «расистские высказывания».

Бурную реакцию Трампа вызвало сообщение, опубликованное в Twitter-аккаунте баскетболиста, которое состояло из фотографии полицейского Николаса Рирдона, который 21 апреля застрелил 16-летнюю афроамериканку Макайю Брайант, и подписи «ТЫ СЛЕДУЮЩИЙ».

Дональд Трамп обвинил звезду NBA в расизме
Pr Scr twitter.com  / 

Инцидент, который привел к гибели Брайант, произошел в городе Коламбус, штат Огайо, в результате драки, в ходе которой погибшая пыталась напасть с ножом на другую чернокожую девушку.

«Леброну Джеймсу следует сосредоточиться на баскетболе, вместо того, чтобы возглавлять уничтожение NBA, телевизионные рейтинги которой достигли минимальных значений за всю долгую и выдающуюся историю Лиги.

Его РАСИСТСКИЕ тирады оскорбительны, унизительны, мерзки и сеют вражду. Может быть он и великий баскетболист, но он не делает ничего, чтобы сплотить нашу страну», — говорится в заявлении Трампа, опубликованном журналистом Беном Джейкобсом.

Высказывание Джеймса вызвало критику со стороны многих пользователей сети, в том числе афроамериканцев.

Позже сам Леброн удалил скандальное сообщение, заявив, что оно было написано «под воздействием эмоций».

Он уточнил, что дело не в конкретном офицере полиции, а в системе, жертвами которой становятся афроамериканцы.

«Мне надоело видеть, как полиция убивает чернокожих. Я удалил твит, потому что он используется для провоцирования ненависти. Дело не в одном офицере, это касается всей системы» — написал баскетболист в сообщении.

Леброн Джеймс ранее открыто высказывался в поддержку движения Black Lives Matter, активисты которого участвовали в массовых акциях протеста после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года. 21 апреля суд присяжных признал бывшего офицера полиции Дерека Шовина виновным в убийстве Джорджа Флойда. Ему грозит до 75 лет тюрьмы.

сша трамп леброн джеймс полицейское насилие в США
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