Дональд Трамп обвинил звезду NBA в расизме

Вашингтон, 24 апреля. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал звезду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса за его «расистские высказывания».

Бурную реакцию Трампа вызвало сообщение, опубликованное в Twitter-аккаунте баскетболиста, которое состояло из фотографии полицейского Николаса Рирдона, который 21 апреля застрелил 16-летнюю афроамериканку Макайю Брайант, и подписи «ТЫ СЛЕДУЮЩИЙ».

Pr Scr twitter.com /

Инцидент, который привел к гибели Брайант, произошел в городе Коламбус, штат Огайо, в результате драки, в ходе которой погибшая пыталась напасть с ножом на другую чернокожую девушку.

«Леброну Джеймсу следует сосредоточиться на баскетболе, вместо того, чтобы возглавлять уничтожение NBA, телевизионные рейтинги которой достигли минимальных значений за всю долгую и выдающуюся историю Лиги. Его РАСИСТСКИЕ тирады оскорбительны, унизительны, мерзки и сеют вражду. Может быть он и великий баскетболист, но он не делает ничего, чтобы сплотить нашу страну», — говорится в заявлении Трампа, опубликованном журналистом Беном Джейкобсом.

INBOX: Donald Trump calls LeBron James racist pic.twitter.com/Mn7STEis7j — Ben Jacobs (@Bencjacobs) April 23, 2021

Высказывание Джеймса вызвало критику со стороны многих пользователей сети, в том числе афроамериканцев.

Позже сам Леброн удалил скандальное сообщение, заявив, что оно было написано «под воздействием эмоций».

ANGER does any of us any good and that includes myself! Gathering all the facts and educating does though! My anger still is here for what happened that lil girl. My sympathy for her family and may justice prevail! ????????✊???????????? — LeBron James (@KingJames) April 21, 2021

Он уточнил, что дело не в конкретном офицере полиции, а в системе, жертвами которой становятся афроамериканцы.

«Мне надоело видеть, как полиция убивает чернокожих. Я удалил твит, потому что он используется для провоцирования ненависти. Дело не в одном офицере, это касается всей системы» — написал баскетболист в сообщении.

I’m so damn tired of seeing Black people killed by police. I took the tweet down because its being used to create more hate -This isn’t about one officer. it’s about the entire system and they always use our words to create more racism. I am so desperate for more ACCOUNTABILITY — LeBron James (@KingJames) April 21, 2021

Леброн Джеймс ранее открыто высказывался в поддержку движения Black Lives Matter, активисты которого участвовали в массовых акциях протеста после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года. 21 апреля суд присяжных признал бывшего офицера полиции Дерека Шовина виновным в убийстве Джорджа Флойда. Ему грозит до 75 лет тюрьмы.