Украинский аналитик рассказал, как Путин поставил Киев в тупик

Киев, 24 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин своим ответом лидеру Украины Владимиру Зеленскому поставил страну в тупик, заявил аналитик Валентин Землянский.

По словам украинского эксперта, государство в лице Зеленского подтвердило обязательства по выполнению Минских соглашений на саммите «нормандской четверки» во Франции.

«Путин говорит, что Донбасс – не проблема России. И формально это не ее проблема. В юридической плоскости нельзя доказать обратное. Есть подтвержденное ОБСЕ присутствие регулярных войск РФ в Донбассе? Есть видео, фото для подтверждения? Нет. О чем разговор?» — подчеркнул Землянский.

Помимо этого, украинский аналитик добавил, что ответ российского лидера Киеву ставит руководство страны в тупик. Украина оказывается перед выбором между прямыми переговорами с лидерами ЛДНР и официальным отказом от выполнения Минский соглашений.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Ранее Путин ответил на предложение Зеленского о встрече на территории Донбасса. Глава РФ напомнил о гражданской природе конфликта и назвал единственным путем к миру прямые переговоры между Киевом и лидерами ЛДНР.

Также политолог Анатолий Вассерман рассказал, что определенные действия могут произойти в любой стране, но они так сильно повлияют на Украину, что она захочет присоединиться к Российской Федерации.