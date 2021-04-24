YouTube заблокировал три украинских телеканала

Киев, 24 апреля. Американский видеохостинг YouTube заблокировал оппозиционные украинские каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK.

При попытке зайти на страницы каналов YouTube появляется надпись, что они недоступны для просмотра. Вместе с тем YouTube продолжает транслировать новый телеканал «Первый независимый», который создали журналисты вышеуказанных телекомпаний, попавших под санкции властей Киева.

Украинские СМИ пишут, что блокировка трансляций на видеохостинге может быть связана с заявлением, которое власти Украины оказывали на YouTube. Ранее в минкульте страны заявили, что обращались в YouTube с просьбой остановить вещание каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK в интернете.

Ранее публицист и политолог Анатолий Вассерман объяснил, когда Украина захочет присоединиться к России.