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Туриченко рассказал о совместном отдыхе с Барановской

Шоу-бизнес
Туриченко рассказал о совместном отдыхе с Барановской
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press / Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Москва, 24 апреля. Ведущая Юлия Барановская прокомментировала слухи о романе с участником телешоу «Маска» Кириллом Туриченко. Артист стал гостем эфира «Все к лучшему!» на «Русском радио».

Солист поп-группы "Иванушки International" стал гостем эфира, который ведет Барановская. Среди прочего артисты обсудили и слухи об их отношениях. Ведущая призналась, что давно дружит с музыкантом, но их связывают исключительно теплые приятельские отношения.

«У тебя голос такой красивый. Сумасшедший. Можно сойти с ума просто, но у нас нет романа», — подчеркнула ведущая шоу «Мужское и женское».

Однако ее коллегу по радиопрограмме Максима Привалова такой ответ не устроил, он уверен, что представители СМИ редко ошибаются в подобных заявлениях, тем более что были опубликованы фото- и видеоматериалы.

«Это монтаж был. У нас не было романа», — отметила Барановская.

Туриченко попытался увести разговор в другую сторону и попросил задавать ему вопросы о творчестве. Однако отметил, что однажды они с бывшей женой футболиста Андрея Аршавина отдыхали вместе.

«Давайте про творчество. Все по-дружески. Ну на Бали мы отдыхали», — проговорился вокалист.

После шоу «Маска» к личности Туриченко заметно повысился интерес. На загадочном шоу музыкант выступал в костюме Носорога. В рамках интервью для НТВ на YouTube артист предположил, кто может скрываться в костюме Ламы.

туриченко барановская маска
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