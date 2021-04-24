Мать погибших при пожаре в Прикамье четверых детей задержали

Пермь, 24 апреля. Следователи задержали женщину, чьи дети погибли при пожаре в Чусовском районе, передает пресс-служба СУ СКР по региону.

Пермячку задержали на территории края, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение. Кроме того, следственные органы намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным правоохранителей, жительница поселка Утес оставила четверых детей, среди которых были близнецы 2017 года рождения, без присмотра. В результате пожара, причины которого еще предстоит выяснить, они погибли. Возбуждено уголовное дело о халатности.

Как стало известно ФАН, у женщины всего восемь детей, четверых забрали органы опеки, лишив ее родительских прав. Еще четверо остались на попечении пермячки, они и погибли.