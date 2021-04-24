День воссоединения Крыма с Россией отметили на фестивале «Дорога на Царьград»

Семилетнюю годовщину воссоединения Крыма с Россией отметили в Петербурге.

В честь знакового мероприятия в культурно-досуговом центре «Красногвардейский» прошел художественно-публицистический фестиваль «Духовная экспедиция «Дорога на Царьград». Организаторы рассказали, что впервые мероприятие состоялось в 2019 году. Также режиссер фестиваля Михаил Чуманков объяснил, почему мероприятие получило такое название.

«Мне кажется, название говорит само за себя, не нужно здесь ничего дополнительно объяснять. Царьград — это неутомимая наша мечта и желание все-таки достигнуть некой высоты духовной», — пояснил Михаил Чуманков, режиссер фестиваля.

Для зрителей выступили фольклорные и хореографические ансамбли, некоторые прибыли специально из Донецкой народной республики. Этот шаг высоко оценил Николай Столярчук глава Медиагруппы «Патриот», которая стала информационным партнером фестиваля.